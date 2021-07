Prince Harry : 35 millions de dollars pour ses mémoires et un second tome publié après la mort d'Elizabeth II

D'après le Daily Mail, vendredi 23 juillet 2021, le prince Harry compte poursuivre l'écriture de ses mémoires . Après avoir dévoilé la sortie de son prochain livre Tell All en début de semaine, le prince Harry a mentionné vouloir publier son prochain livre "après la mort de la reine."

Selon les informations recueillies par le journal anglais, le premier tome n'est "que la pointe de l'iceberg". Et à en croire le témoignage d'une source anonyme, pour ce projet d'envergure, le prince a indiqué vouloir faire jouer les prix et la concurrence entre les différentes maisons d'édition. Prix de départ, 18 millions de livres, soit 29 millions de dollars. "Son prix de départ était de 25 millions de dollars (18 millions de livres sterling) et le chiffre final était très au nord de cela, probablement autour de 35-40 millions de dollars (25-29 millions de livres sterling)", peut-on découvrir.

Une bombe médiatique et familiale

"Les gens vont commencer à se demander "Qu'est-ce qu'il a ? Qui va-t-il cibler?" L'idée même de cette bombe non explosée, qui attend que la Reine passe, est tout simplement extraordinaire et peut être perçue comme étant de très mauvais goût", a également rapporté la source au Daily Mail. Et d'ajouter : "Le contrat final était en fait pour un accord de quatre livres, avec Harry écrivant un "quand sa grand-mère meurt". Meghan écrira un livre de type bien-être et les gens ne sont pas certains de ce que sera le quatrième."

Et il faut dire que tout cela risque de raviver les tensions puisque cette source a également partagé ses craintes par rapport aux envies du frère du prince William. "Mais ce qui est le plus choquant, franchement, c'est la suggestion de Harry que le deuxième livre ne sera pas publié avant que la Reine ne soit plus ici." Car la nouvelle selon laquelle non seulement un deuxième livre est prévu, mais que le prince Harry a formellement stipulé qu'il ne devrait pas sortir avant le décès de sa grand-mère risque indéniablement de raviver les tensions familiales...