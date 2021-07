Diaporama Prince Harry : 35 millions de dollars pour ses mémoires et un second tome publié après la mort d'Elizabeth II

1 / 11 Prince Harry : 35 millions de dollars pour ses mémoires et un second tome publié après la mort d'Elizabeth II

2 / 11 Premières images de la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See".

3 / 11 Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres le 1er juillet 2021.





4 / 11 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.





5 / 11 Le prince Harry, duc de Sussex, à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres le 1er juillet 2021.





6 / 11 Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, Royaume Uni, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.





7 / 11 Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.





8 / 11 Le prince Harry dévoile ses fantômes et choque avec des révélations dans l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey





9 / 11 Premières images de la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See".





10 / 11 Prince Harry, Duke of Sussex lors du concert caritatif Vax Live à Los Angeles