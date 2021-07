Harry, des mémoires fracassantes ? Son père, le prince Charles "est le premier sur sa liste"

Enfin. Après des années de censure et de souffrances, le prince Harry se livre véritablement sur cette enfance solitaire passée dans les murs froids du palais de Buckingham. À l'automne, le papa de Archie et de Lilibet présentera ses mémoires. Une première pour un ancien membre aussi important de la famille royale britannique.

Cette parution inquiète déjà les commentateurs pro-monarchie, qui craignent que l'ouvrage ne soit rempli de révélations sur la froideur de la famille royale. Ils s'inquiètent particulièrement que le prince Harry se livre sur son enfance triste et solitaire, accentuée par la mort de sa mère Diana Spencer lorsqu'il n'avait que 12 ans. Dans l'émission Good Morning Britain, "l'experte" Angela Levin compare d'abord le prince Harry à "un chat, un chien qui veut détruire quelque chose en charpie".

"Pourquoi est-il si négatif par rapport à son passé ? Il ne peut pas le laisser de côté (...) Je pense que son père est le premier sur sa liste de démolition, une fois encore", a-t-elle estimé à la télévision britannique. Cette année, le prince Harry s'était livré ouvertement sur ses problèmes de santé mentale engendrés par sa relation avec son père. "Je ne pense pas qu'on devrait montrer quelqu'un du doigt, mais assurément quand on parle d'éducation, j'ai subi une forme de souffrance à cause des souffrances qu'ont pu peut-être ressentir mes parents eux-mêmes. J'aimerais être certain d'être capable de briser ce cercle et de ne pas transmettre ça", avait-il développé dans le podcast Armchair Expert.

Le DailyMail s'en donne également à coeur joie sur ces mémoires. Citant des sources du palais restées anonymes, le média pro-monarchie explique que la parution du livre sera "le point de non-retour" concernant les relations du prince Harry avec sa famille. "Ce sera le dernier clou du cercueil. L'émoi émotionnel subi pendant qu'ils attendent un an pour la parution est une vraie torture. Le prince Charles n'était pas au courant. C'est vraiment douloureux, ça va être difficile pour lui à encaisser (...) C'est vraiment décevant pour Charles, puisqu'il s'entendait bien avec Harry, parfois mieux qu'avec William. Il se sent abandonné", a commenté une source. Il est également mentionné que Harry n'aurait jamais vraiment eu de bonnes rapports avec Camilla Parker Bowles, la femme avec qui le prince Charles trompait Lady Diana, aujourd'hui devenue son épouse.