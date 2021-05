Le prince Harry prêt à en déballer plus sur la famille royale ? Ses nouvelles confidences attendues avec crainte

Enfin ! Le prince Harry s'apprête à dévoiler son programme sur la santé mentale, The me you can't see ("Le moi que vous ne pouvez pas voir"), réalisé en collaboration avec Oprah Winfrey, Lady Gaga et tout un tas d'autres invités. Des personnalités internationalement reconnues et des anonymes viennent parler de leurs problèmes de santé mentale.

Dans une bande-annonce dévoilée lundi, le prince Harry se confie sur son enfance passée dans la froideur des murs du palais de Buckingham, malgré la chaleur incroyable qu'a apporté Diana Spencer dans sa vie avant qu'elle ne meurt. Harry n'avait alors que 12 ans. Après avoir évoqué un sentiment de solitude, voire une certaine distance avec son père le prince Charles - qui en veut à son fils - dans son éducation, le duc de Sussex pourrait bien en dire plus dans le programme d'Apple TV+.

D'après les informations du site Page Six, qui cite des sources royales britanniques, le prince Harry s'apprêterait à lâcher des "bombes de vérité" dans sa série-documentaire, dont le premier épisode sera disponible le vendredi 21 mai 2021. "Un des épisodes est très personnel et profond. William est profondément blessé, c'est un homme élégant qui vit pour son métier, son pays et sa famille", plaide une source qui connaîtrait bien Kate Middleton et le prince William. Le frère de Harry sera donc visé...