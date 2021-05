Le prince Charles rancunier ? Il remplace des photos de Harry par celles de William

"Je ne pense pas qu'on devrait montrer quelqu'un du doigt, mais assurément quand on parle d'éducation, j'ai subi une forme de souffrance à cause des souffrances qu'ont pu peut-être ressentir mes parents eux-mêmes. J'aimerais être certain d'être capable de briser ce cercle et de ne pas transmettre ça (...) J'ai commencé à recoller les morceaux et à en apprendre plus sur mon père. Ok, c'est là où il est allé à l'école, ceci est arrivé (...) Moi et ma famille avons déménagé aux États-Unis - ce qui n'était pas prévu - mais parfois on doit prendre des décisions pour les nôtres et mettre sa famille et sa santé mentale en avant", développait le prince Harry. De quoi réellement mettre Charles dans tous ses états ?