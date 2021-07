Le prince Harry rédige ses mémoires : son frère, William, le prend de cours !

L'art des écrits coule dans leurs veines. Alors que les mémoires du prince Harry devraient sortir à la fin de l'année 2022 chez Penguin Random House et qu'elles promettent déjà de nouvelles révélations fracassantes, c'est au tour de son frère de convoiter les librairies. Deux princes squatteront donc bientôt le rayon des best-sellers puisque le prince William va, lui aussi, s'emparer de sa plume. Bien sûr, le duc de Cambridge est de nature pudique et il ne devrait pas raconter, de son côté, l'enfance solitaire passée entre les quatre murs du palais de Buckingham.

Les membres de la famille royale d'Angleterre peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'époux de Kate Middleton ne va pas s'épancher sur sa vie privée mais sur des problématiques plus terre-à-terre : le réchauffement climatique. Selon les informations du site US Magazine, le souverain va rédiger l'introduction d'Earthshot : How to save our planet et donnerait, avec Colin Butfield et Jonnie Hughes, des clés pour lutter contre le phénomène. "Nous avons 10 ans pour inverser la tendance de la crise environnementale, mais nous avons besoin des meilleures solutions au monde et d'un objectif commun : sauver notre planète, peut-on lire sur la quatrième de couverture. Des récifs coralliens du Mexique, en passant par les plantations de palmiers à huile à Bornéo et les fermes de moutons en Australie, jusqu'aux forêts du Kenya".

Les prince Harry et William ne devraient donc pas s'étriller par livre interposé. Si leurs relations seraient un peu tendues depuis le départ du couple Sussex en direction de Los Angeles, les deux frères ont récemment eu l'occasion de se retrouver, le jour des funérailles du prince Philip ainsi que pour l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana, dans les jardins de Kensington Palace à Londres le 1er juillet 2021 - elle aurait fêté ce jour-là 60e anniversaire. Deux évènements forts durant lesquels ils ont pu se rapprocher, rester soudés... et non l'inverse.