Prince William esseulé pour un évènement national, Kate Middleton grande absente

Le prince William fait cavalier seul. Ce lundi 5 juillet, le prince William a assisté au 73e anniversaire du National Service Health, le service public de santé d'Angleterre. L'ensemble du personnel hospitalier a été décoré de la Croix de George, la plus haute distinction royale, par la reine Elizabeth II pour son travail, son courage et ses efforts durant la pandémie. "Cette décoration récompense tous les membres du personnel du NHS, anciens et actuels, dans toutes les disciplines et dans les quatre nations du Royaume-Uni", explique la monarque dans un communiqué manuscrit.

La cérémonie s'est tenue en la présence du Premier ministre britannique, Boris Johnson, au sein de la cathédrale Saint-Paul à Londres, où une messe a eu lieu. Kate Middleton était la grande absente de cet évènement puisqu'elle est en isolement depuis ce vendredi.

Selon les informations de Kensington Palace, la jeune femme, qui a reçu ses deux doses de vaccin, est cas contact. Elle a donc pris ses dispositions pour éviter tout risque, bien qu'elle ne présente aucun symptôme.

Le duc de Cambridge passe donc cette journée de commémoration seul, alors qu'il était prévue que son épouse soit présente à ses côtés. "La duchesse de Cambridge devait passer la journée de lundi avec son époux le prince William afin de célébrer les 73 ans du NHS (...) Elle n'assistera donc pas à la messe prévue à la cathédrale Saint-Paul ni au thé organisé dans l'après-midi au palais de Buckingham pour le personnel soignant", nous apprend un communiqué du palais royal.

La dernière apparition publique de Kate Middleton remonte à vendredi 3 juillet. Elle avait assisté à un match de tennis au Wimbledon Stadium. La maman de George, Charlotte et Louis risque de manquer plusieurs autres évènements puisqu'elle doit rester isolée durant une dizaine de jours.