Prince Harry : Et maintenant, les mémoires ! Gros chèque et nouvelles révélations... Charles ignorait tout

Pas sûr que ce nouveau projet aide le prince Harry à se réconcilier avec la famille royale... Lundi 19 juillet 2021, la célèbre maison d'édition Penguin Random House a annoncé la prochaine publication des mémoires du duc de Sussex, pour la fin d'année 2022. A en croire le premier communiqué, avec cet ouvrage "intime et sincère", le Britannique de 36 ans "partagera, pour la première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l'ont façonné".

Le mari de Meghan Markle y reviendra sur son enfance, sa carrière militaire, ses rôles d'époux et de père et bien sûr, son départ de la monarchie britannique en début d'année 2020. "J'écris ceci non pas en étant le prince dans la peau duquel je suis né, mais dans celle de l'homme que je suis devenu. J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire - les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises - je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous ont plus en commun qu'on ne le pense", le père d'Archie et Lilibet (2 ans et 1 mois) a-t-il commenté, comme l'a rapporté le Daily Mail. "Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que j'ai appris au cours de ma vie jusqu'à présent et j'ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique."

D'ores et déjà, ce projet littéraire annonce de nouvelles tensions au sein de la famille royale, puisque le prince Harry n'aurait même pas prévenu son père le prince Charles ... Ce dernier aurait été "surpris" en apprenant que son fils cadet prépare ses mémoires, selon Page Six. Nul ne sait si le prince William était lui aussi dans l'ignorance... Un porte-parole des Sussex a laissé entendre que le prince Harry n'attend pas d'avoir la permission du palais de Buckingham pour ce récit personnel. Après avoir déjà secoué la Couronne en multipliant les interviews sur son mal-être au sein de la Firme, ces mémoires pourraient continuer de l'éloigner davantage de sa propre famille, lui qui vit en Californie depuis un an et demi.

Un premier chèque de 20 millions de dollars

A en croire les informations de Page Six, qui a en premier révélé ce projet, le prince Harry aurait commencé à écrire ses mémoires en secret il y a près d'un an et une première version du manuscrit serait bientôt prête pour être soumise à la maison d'édition en octobre. Pour autant, l'ouvrage à paraître n'aurait toujours pas de titre. Le Britannique serait aidé dans sa tâche par le célèbre prête-plume J.R. Moehringer.