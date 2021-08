Meghan Markle en froid avec Kate et William ? Bref message d'anniversaire pour ses 40 ans...

Ils ne se sont plus vus depuis plus d'un an, mais ils font bonne figure. Du moins, sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 4 août 2021, Meghan Markle fête ses 40 ans. Un anniversaire important que la famille royale n'a pas manqué de célébrer sur Instagram, en partageant quelques messages et photos souvenirs, y compris le prince William et Kate Middleton.

Le temps d'une Story, une photo de Meghan Markle remontant à son voyage royal en Australie, en octobre 2018, a été mise en avant. Avec le prince Harry, elle avait notamment profité d'une visite les pieds dans le sable à Sydney, à Bondi Beach. L'ancienne actrice américaine venait alors d'annoncer sa première grossesse. "Nous souhaitons un joyeux 40e anniversaire à la duchesse de Sussex !", a-t-il été écrit sur le compte Instagram officiel des Cambridge (voir diaporama). D'ordinaire, les membres de la famille royale ont droit à une publication en bonne et due forme, mais Meghan Markle doit cette année se contenter d'une Story éphémère... C'est peut-être un détail, mais sur les réseaux sociaux, ça veut dire beaucoup !

Alors qu'elle prépare une fête d'anniversaire dans sa luxueuse villa de Santa Barbara, Meghan Markle aura-t-elle tout de même droit à un coup de fil ou un appel vidéo de la part du prince William et Kate Middleton, qui profitent actuellement de leurs vacances en famille dans les îles Scilly ? Les Cambridge ont-ils au moins pu apercevoir la petite Lilibet (née le 4 juin dernier) et son frère Archie (2 ans) par écrans interposés ? Difficile de dire quelle relation entretiennent aujourd'hui les deux couples.

Le départ du prince Harry et son épouse de la monarchie en début d'année 2020 a grandement entaché leurs rapports avec William et Kate Middleton, eux qui avaient déjà commencé à prendre leurs distances depuis plusieurs mois... L'installation quelque peu précipitée des Sussex en Californie, puis leurs diverses prises de parole dans les médias américains, peu flatteuses pour la Couronne, ont fini de rompre le lien entre les deux frères, eux qui étaient pourtant si proches depuis l'enfance.