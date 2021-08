Diaporama Meghan Markle en froid avec Kate et William ? Bref message d'anniversaire pour ses 40 ans...

1 / 21 Meghan Markle en froid avec Kate et William ? Bref message d'anniversaire pour ses 40 ans...

2 / 21 Kate Middleton, le prince William, le prince Harry, Meghan Markle, enceinte de son fils Archie, lors de la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres.

3 / 21 Le prince William et Kate Middleton souhaitent un joyeux anniversaire à leur belle-soeur Meghan Markle, à l'occasion de ses 40 ans, le 4 août 2021.

4 / 21 Meghan Markle et le prince Harry - Extraits de l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey et diffusée sur Apple TV au printemps 2021, juste avant la naissance de leur fille Lilibet.

5 / 21 La reine Elisabeth II d'Angeleterre, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

6 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, visitent la plage de Bondi Beach. Sydney, le 19 octobre 2018.

7 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, visitent la plage de Bondi Beach. Sydney, le 19 octobre 2018.

8 / 21 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

9 / 21 Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit !" à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children" à Los Angeles. Le 6 mai 2020.

10 / 21 Meghan Markle, duchesse de Sussex, son fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.

11 / 21 Meghan Markle (enceinte de sa fille Lilibet) et le prince Harry lors de leur interview avec Oprah Winfrey, diffusée en mars 2021 sur la chaîne américaine CBS.

12 / 21 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.

13 / 21 Meghan Markle, enceinte de sa fille Lilibet, s'adresse dans un message vidéo à l'assistance du concert caritatif Vax Live à Los Angeles, le 8 mai 2021.

14 / 21 Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

15 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex et la comtesse Sophie de Wessex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

16 / 21 Le prince Harry, Meghan Markle, Catherine Kate Middleton (enceinte), duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge lors du premier forum annuel de la Fondation Royale à Londres le 28 février 2018.

17 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

18 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex - La famille royale assiste à la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2018.

19 / 21 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri), le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018

20 / 21 Les princesses Beatrice et Eugenie d'York, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d'York, le prince William, Catherine Kate Middleton la duchesse de Cambridge enceinte, Meghan Markle et son fiancé le prince Harry, le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.