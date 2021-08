Kate Middleton et William partis en catimini : la destination de leurs vacances d'été enfin dévoilée

Cette année encore, pandémie oblige, le prince William et Kate Middleton s'offrent des vacances en famille à domicile. Comme l'a rapporté Hello, le 3 août 2021, le duc et la duchesse de Cambridge ont discrètement quitté Londres et leur appartement du palais de Kensington pour quelques jours aux îles Scilly, en Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre. L'an dernier déjà, le couple et ses trois enfants, George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) avaient posé leurs valises sur l'île Tresco.

D'ordinaire, Kate Middleton, William et leurs enfants s'envolent pour des vacances plus exotiques dans les Caraïbes, sur la très privée île Moustique. Les voyages internationaux étant limités en raison de la situation sanitaire, les Cambridge se contentent donc d'un été au Royaume-Uni pour la deuxième année consécutive. Peut-être le prince William est-il à l'origine de cette destination, lui qui a découvert les îles Scilly enfant, lors d'un premier séjour en 1989 avec son frère Harry et ses parents, le prince Charles et la princesse Diana.

S'ils ont repris les engagements royaux masqués depuis plusieurs mois, le duc et la duchesse de Cambridge ont mis à profit les confinements successifs pour profiter de leur maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk. Bien que leur adresse officielle soit Kensington, ce n'est un secret pour personne que le prince William et Kate Middleton préfèrent la vie à la campagne, où leurs enfants peuvent s'épanouir loin des dorures, du protocole... et des regards indiscrets.