Kate Middleton de retour à Wimbledon : radieuse avec William après l'isolement

Kate et William s'étaient réjouis du retour de Wimbledon ! Le tournoi touche malheureusement à sa fin. Le couple princier a assisté à la première finale, une rencontre au sommet que la duchesse de Cambridge a failli rater à cause de sa quarantaine.

Kate Middleton avait dû s'isoler après avoir été en contact avec un cas positif de Covid-19. Son confinement d'une semaine avait commencé vendredi 2 juillet 2021 et devait durer dix jours. Ne présentant aucun symptôme, elle a pu retrouver la liberté et assisté, ce samedi 10 juillet, à la finale simple dames de Wimbledon.

La duchesse de Cambridge - habillée d'une robe verte à manches courtes signée Emilia Wickstead - était accompagnée du prince William. Mari et femme se sont installés dans la Royal Box du court central de Wimbledon pour voir l'Australienne Ashleigh Barty et la Tchèque Karolína Plíšková se disputer le titre suprême. Sublime en robe verte, Kate Middleton est arrivée visage masqué en tribunes. Elle a ensuite retiré sa protection pour suivre la rencontre et discuter avec ses voisins spectateurs.

Le pronostic très patriotique de Kate, qui voyait la Britannique de 18 ans Emma Raducanu s'imposer sur le gazon de Wimbledon, ne s'est malheureusement pas réalisé. La maman des princes George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) a également soutenu Andy Murray chez les hommes. L'Écossais a été éliminé au troisième tour par le Canadien Dennis Shapovalov, lui-même éliminé hier face au Serbe Novak Djokovic.