Kate Middleton bientôt libérée du palais : retour imminent avec William

Bonne nouvelle ! Kate Middleton va finalement pouvoir assister à la finale de Wimbledon. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 9 juillet 2021, la duchesse de Cambridge sera bel et bien présente samedi et dimanche dans la Royal Box du tournoi qu'elle affectionne tant. La présence de la marraine du All England Lawn Tennis Club (qui organise l'évènement) était incertaine puisqu'elle a été contrainte de s'isoler au palais de Kensington après avoir été déclarée cas-contact Covid-19.

Vendredi 2 juin, Kate Middleton était confortablement installée dans les tribunes VIP de Wimbledon, prête à soutenir son ami Andy Murray sur le court, lorsqu'elle a été prévenue de sa mise en contact dangereuse. Bien que vaccinée et très régulièrement testée, la Britannique de 39 ans a alors immédiatement quitté les lieux et regagné Kensington, où elle a passé la semaine isolée. C'est donc seul que son mari le prince William a poursuivi les engagements royaux, que ce soit lors d'une garden party avec les soignants ou au premier rang du match Angleterre-Danemark.

Samedi, Kate Middleton et William assisteront ensemble à la finale dames de Wimbledon. En revanche, dimanche, c'est seul que la mère de George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) suivra la finale homme, puisque son mari est quant à lui attendu dans les tribunes du match de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie.

En attendant le retour incertain de la duchesse de Cambridge, le tournoi de Wimbledon a vu défiler plusieurs membres de la famille royale britannique. Les spectateurs ont ainsi eu la surprise d'y voir Zara et Mike Tindall, toujours aussi complices, mais aussi la comtesse Sophie de Wessex, l'épouse du prince Edward. Jeudi, la princesse Beatrice a fait une apparition remarquée avec son ventre rond, elle qui attend son premier enfant pour l'automne prochain, avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi. Vendredi, ce sont les parents de Kate Middleton, Michael et Carole, qui étaient présents (voir diaporama) !