Zara et Mike Tindall à Wimbledon : complicité et gestes tendres, loin des enfants

Il n'y a pas que les sports équestres qui font vibrer les membres de la famille royale britannique... Plusieurs d'entre eux sont également passionnés de tennis ! Après avoir vula reine Elizabeth et plusieurs de ses descendants au milieu de chevaux, au Royal Ascot, puis au Royal Windsor Horse Show, la Firme prend aujourd'hui ses quartiers au tournoi de Wimbledon.

Ce 7 juillet 2021 à Londres, au neuvième jour du tournoi, Zara Phillips et son mari Mike Tindall ont fait une apparition remarquée en marge des courts. Il faut dire que le programme du jour à de quoi motiver les adeptes de la balle jaune : sur le court central, les spectateurs assisteront au match opposant Novak Djokovic à Marton Fucsovics, puis à la rencontre entre Roger Federer et Hubert Hurkacz.

Tout sourire dans sa robe chemise rayée Ralph Lauren, la petite-fille de la reine et fille de la princesse Anne a accepté de poser devant les photographes, affichant une fois encore sa joyeuse complicité avec l'ancien rugbyman Mike Tindall. Le couple, qui s'apprête à fêter ses 10 ans de mariage, a donc laissé ses trois enfants à la maison : Mia (7 ans), Lena (3 ans) et le petit dernier, Lucas (3 mois).

Zara et Mike Tindall n'auront malheureusement pas le plaisir de retrouver leur cousine Kate Middleton à Wimbledon. Cette inconditionnelle de tennis et marraine royale du All England Lawn Tennis Club (qui organise le tournoi) est en effet confinée au palais de Kensington depuis plusieurs jours après avoir été en contact avec un cas de Covid-19. L'épouse du prince William se trouvait d'ailleurs dans les tribunes VIP de Wimbledon lorsqu'elle a été prévenue. C'est donc dans la précipitation qu'elle a quitté sa place et regagné ses appartements pour un confinement de plusieurs jours. Peut-être les spectateurs auront-ils tout de même droit à une apparition de sa soeur Pippa ou de son frère James, également passionnés de tennis ?