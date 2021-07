Elizabeth II ravie : sourire XL et tenue du dimanche, sortie en famille remarquée à Windsor

Le sourire retrouvé, après un début d'année difficile... Ces derniers jours, Elizabeth II a multiplié les apparitions au Royal Windsor Horse Show, un événement que cette cavalière passionnée affectionne tout particulièrement... depuis les années 1940 ! Tout au long de ce week-end consacré aux équidés, la reine est apparue en forme et souriante, que ce soit au volant de son Range Rover XXL ou confortablement installée dans les gradins VIP. Non loin de là, son fils le prince Edward était également de la partie en famille.

Au sein de la famille royale britannique, la passion des chevaux se transmet de parents à enfants et ce, depuis de nombreuses générations. Elizabeth II partageait son amour des canassons avec son défunt mari le prince Philip, décédé en avril dernier. Cavalier émérite sur les terrains de polo et conducteur d'attelage de talent à la fin de sa vie, le duc d'Edimbourg passait tout son temps libre non loin des paddocks.

Une passion rapidement adoptée par les quatre enfants qu'il partageait avec la reine : la princesse Anne, le prince Charles, le prince Andrew et le prince Edward. Samedi et dimanche, ce dernier a d'ailleurs fait des apparitions remarquées au Royal Windsor Horse Show, accompagné de son épouse Sophie de Wessex et leurs deux enfants, James et Louise (17 et 13 ans). Mère et fille ont pleinement pris part à cet événement en enfilant bottes et chapeaux pour témoigner de leurs talents de conductrices d'attelages.