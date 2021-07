Elizabeth II souriante et reposée : elle s'offre une pause entourée de ses amis les bêtes

Après l'effort, le réconfort ! A 95 ans, la reine Elizabeth II n'en fini pas d'impressionner par son énergie. Du 28 juin au 1er juillet 2021, la mère du prince Charles a effectué une tournée en Ecosse afin de visiter des institutions et associations du pays. Elle était accompagnée du duc de Cambridge, le prince William, pendant les deux premiers jours avant de retrouver sa fille unique, la princesse Anne, pour terminer son voyage, entre Edimbourg et Glasgow.

La reine d'Angleterre est retourné à temps à Windsor pour ne pas manquer un évènement très important à ses yeux. Celle qui a raté l'inauguration de la statue de Lady Diana, qui s'est tenue le 1er juillet dans les jardins de Kensington, a retrouvé ses amis les bêtes.

Fan de chevaux depuis toujours, la reine Elizabeth II a assisté au "Royal Windsor Horse Show", une course hippique qui est un évènement sportif international. Le rendez-vous s'étend sur cinq jours et se tient tous les ans à l'extérieur de Windsor. Il a été crée en 1943 dans le but de récolter des fonds pour l'effort de guerre.

La reine est apparue dans les tribunes très souriante, dès le premier jour de compétition. Revenant tout juste d'Ecosse, elle portait une robe de couleur bleu turquoise et une paire de lunettes de soleil.

Vendredi 2 juillet, la reine a également fait une apparition remarquée lors de ce rendez-vous sportif. Habillée d'une robe mi-longue et d'une veste sans manche, la reine de 95 ans est arrivée au volant de sa Range Rover, accompagnée de Penny Romsay, comtesse de Mountbatten, ancienne confidente du prince Philip, elle aussi fan de sport équestre. Aucun membre de la famille royale n'était présent mais une foule de fans étaient là pour voir la reine.

Amoureux des animaux et compétiteurs dans l'âme, la reine Elizabeth II et le prince Philip étaient liés par leur passion pour les chevaux. Entre 1964 et 1986, le prince était même président de la Fédération équestre internationale avant que sa fille, la princesse Anne, ne reprenne le flambeau.