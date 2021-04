Elizabeth II plus seule que jamais : elle perd un ami proche le jour des obsèques du prince Philip

Le sort s'acharne sur la reine... Le 17 avril 2021, alors qu'elle enterrait son mari le prince Philip à Windsor, Elizabeth II a également perdu un de ses amis les plus proches : Sir Michael Oswald, son conseiller en courses hippiques. La monarque a une véritable passion pour les chevaux depuis sa jeunesse et adore les courses.

Comme l'a rappelé Hello!, le Britannique de 86 ans était l'ancien gérant des écuries royales. Avant même de devenir le conseiller d'Elizabeth, il travaillait déjà pour la Reine Mère. L'an dernier, il avait été nommé Chevalier grand-croix de l'Ordre Royal de Victoria en reconnaissance de ses bons et loyaux services.

La souveraine semble plus seule que jamais... En plus du décès de Sir Michael Oswald, et le départ en retraite de son Lord Chamberlain, Elizabeth II est apparue esseulée lors des funérailles de son mari le prince Philip samedi. Bien qu'accompagnée d'une de ses dames d'honneur lors de la procession dans la cour du château de Windsor, derrière le cercueil du duc d'Edimbourg, la reine a ensuite assisté à la cérémonie en la chapelle Saint-Georges à distance de ses enfants et petits-enfants, à cause de la crise sanitaire.

Isolée, masquée et les yeux humides : elle a fait ses adieux à l'homme de sa vie, après 73 ans de mariage, avec une dignité décidément à toute épreuve. Une période de deuil qui devrait durer 30 jours - durant laquelle elle ne portera que des tenues sombres - avant qu'elle ne reprenne les engagements royaux le 11 mai, avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture du Parlement. Avant ça, c'est en comité très restreint et en toute modestie qu'elle fêtera ses 95 ans, mercredi 21 avril. Pour l'aider dans son deuil, plusieurs membres de la famille royale auraient convenu d'un roulement pour lui rendre visite à Windsor dans les prochains jours.