Diaporama Elizabeth II plus seule que jamais : elle perd un ami proche le jour des obsèques du prince Philip

Elizabeth II, la princesse Alexandra et Sir Michael Oswald au Derby d'Epsom 2007.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg à Londres le 14 juillet 2017.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.