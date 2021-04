Prince Philip : Ce précieux cadeau qu'il lègue à sa petite-fille Lady Louise Windsor

C'était un des éléments marquants des obsèques du prince Philip organisées samedi 17 avril 2021 à Windsor : l'arrivée dans la cour du château de son attelage tiré par ses deux poneys Balmoral Nevis et Notlam Storm, sur lequel étaient soigneusement posés la casquette, les gants, la couverture et la petite boite à sucres usée du défunt... La présence de ce véhicule, orchestrée par le duc d'Edimbourg lui-même, illustrait ainsi son amour pour les courses d'attelage. Un sport passion qu'il pratiquait depuis les années 1970 et qu'il a transmis à plusieurs membres de sa famille, y compris sa petite-fille Lady Louise Windsor (17 ans).

Non seulement le prince Philip a enseigné la course d'attelage à sa belle-fille la comtesse Sophie de Wessex (l'épouse du prince Edward), mais il a également enseigné ce sport à sa petite-fille, tant et si bien qu'elle devrait hériter de son attelage et ses poneys adorés. Lors des funérailles, Lady Louise Windsor portait d'ailleurs une broche équestre en hommage à cette passion commune avec son grand-père (voir diaporama). Comme l'a rapporté le Daily Mail le 18 avril 2021, l'adolescente devrait poursuivre l'entraînement des deux équidés à Windsor. Peut-être pourra-t-elle compter sur les conseils de Penny Brabourne, l'amie et partenaire de course du prince Philip, qui a décroché une des trente précieuses invitations pour ses obsèques ?