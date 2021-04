Diaporama Prince Philip : Ce précieux cadeau qu'il lègue à sa petite-fille Lady Louise Windsor

Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex et ses enfants Lady Louise Windsor et James le vicomte Severn - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

La calèche du prince Philip, duc d'Edimbourg, et ses deux chevaux Balmoral Nevis et Notlaw Storm lors des funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

Les gants sur la calèche du prince Philip, duc d'Edimbourg, et ses deux chevaux Balmoral Nevis et Notlaw Storm - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

La calèche du prince Philip, duc d'Edimbourg, et ses deux chevaux Balmoral Nevis et Notlaw Storm - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

11 / 24

Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.