Kate Middleton en état d'urgence et isolée : les dessous de son retour express à Kensington...

Lundi, c'est finalement seul que le prince William a pris part à la garden party organisée à Buckingham pour remercier les soignants du service public. Son épouse Kate Middleton devait être présente elle aussi, mais elle a finalement été contrainte de s'isoler au dernier moment, après avoir été en contact avec un cas de Covid-19. Prévenue alors qu'elle assistait au tournoi de Wimbledon, c'est dans la précipitation que la Britannique s'est isolée au plus vite.

"La semaine dernière, la duchesse de Cambridge est entrée en contact avec une personne qui a, par la suite, été testée positive à la Covid-19. Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives gouvernementales pertinentes et s'auto-isole à la maison", a annoncé un communiqué du palais, relayé par le Times le 5 juillet 2021. Vendredi dernier, Kate Middleton était confortablement installée dans la Royal Box de Wimbledon, prête à soutenir son ami Andy Murray sur le court, lorsqu'elle a été prévenue de sa mise en contact dangereuse. Elle a alors immédiatement quitté les lieux et regagné le palais de Kensington.

La mère de George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) est donc contrainte d'observer une quarantaine de dix jours avant de pouvoir reprendre ses activités. Pourtant, elle ne présente aucun symptôme, elle a bien reçu ses deux doses de vaccin et présenté quatre test négatifs la semaine dernière... Pas de passe-droit pour la duchesse de Cambridge qui doit elle aussi suivre le protocole imposé par le Premier ministre Boris Johnson. La marraine du All England Lawn Tennis Club pourrait malheureusement manquer les finales homme et femme de Wimbledon...