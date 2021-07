Beatrice d'York enceinte : la princesse affiche son ventre rond à Wimbledon, avec Edoardo

Le tournoi de Wimbledon se poursuit et la famille royale britannique continue de défiler dans les gradins. Le 8 juillet 2021, au dixième jour de la compétition, c'était au tour de Beatrice d'York et de son mari Edoardo Mapelli Mozzi de faire une apparition remarquée près du court central. L'occasion de voir le ventre arrondi de la princesse, qui attend son premier enfant pour l'automne prochain.

La Britannique de 32 ans, qui fêtera très bientôt son premier anniversaire de mariage, n'est pas passée inaperçue dans sa robe longue blanche à pois noirs signée Self Portrait. Une tenue près du corps qui laisse voir son baby bump de plus en plus rond. La fille aînée du prince Andrew et Sarah Ferguson était bien entourée ce jeudi, puisqu'elle a non seulement assisté au tournoi en compagnie de son époux, mais également de sa tante par alliance : la comtesse Sophie de Wessex, l'épouse du prince Edward. Cette dernière portait d'ailleurs une tenue parfaitement assortie à celle de sa nièce, en chemise blanche à pois noirs ! En revanche, Kate Middleton, la marraine royale du tournoi, semble toujours privée de tennis en raison d'une quarantaine d'urgence...

Mercredi déjà, Zara et Mike Tindall s'étaient illustrés dans les gradins de Wimbledon. La petite-fille d'Elizabeth II et fille de la princesse Anne a une fois encore affiché sa tendre complicité avec son joueur de rugby et père de leurs trois enfants : Mia (7 ans), Lena (3 ans) et Lucas (3 mois). La famille royale britannique continue de s'agrandir avec pas moins de quatre naissances en cette année 2021...

La princesse Eugenie (la soeur de Beatrice) a ouvert le bal en février en donnant naissance à son premier enfant, un petit garçon baptisé August. Est ensuite venu Lucas, chez Zara Tindall. En Californie, Meghan Markle a donné naissance à son deuxième enfant avec le prince Harry : la petite Lilibet, née le 4 juin. Plus qu'à attendre quelques mois avant l'arrivée du premier enfant de Beatrice : la future maman pourrait bien avoir malencontreusement révélé le sexe du bébé en sortant de sa baby shower londonienne...