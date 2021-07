Beatrice d'York enceinte : la princesse vient-elle de révéler le sexe du bébé par inadvertance ?

Dans quelques mois, la princesse Beatrice va devenir maman pour la première fois. Un heureux événement qui suit de près son mariage surprise avec Edoardo Mapelli Mozzi, célébré entre deux confinements à Windsor, il y a bientôt un an. Si Buckingham a déjà annoncé que la naissance était prévue pour l'automne prochain, la future maman pourrait bien avoir donné quelques indices sur le sexe du bébé...

Le 30 juin 2021, Beatrice d'York a profité d'une soirée entre copines dans le centre de Londres, comme l'a rapporté le Daily Mail, photos à l'appui. Surprise par des photographes à sa sortie du club 5 Hertford Street, dans le quartier de Mayfair, la Britannique de 32 ans est apparue vêtue d'une robe noire Topshop laissant voir son baby bump, d'une paire de mules bijoux Zara, mais surtout : d'un masque en tissu rose pastel brodé d'une couronne et d'une abeille (un clin d'oeil au surnom que lui donnent ses proches) et un lapin en peluche rose qu'elle a vainement tenté de cacher dans son dos. La princesse sortait-elle de sa baby shower célébrant l'arrivée d'une petite fille ? A moins qu'elle soit plutôt du genre naissance non genrée... Quoi qu'il en soit, les rumeurs sont lancées !

La fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson est déjà la belle-mère d'un petit garçon de 5 ans, Wolfie, le fils que son mari partage avec son ex Dara Huang. La princesse Beatrice a également inauguré un nouveau rôle de tata en février dernier, lorsque sa petite soeur Eugenie a donné naissance à son premier enfant : un garçon baptisé August. Si cette dernière s'est installée à Windsor, au Frogmore Cottage qu'elle partage avec son cousin Harry (lorsqu'il revient en Angleterre), Beatrice devrait quant à elle installer sa petite famille à Londres, à St James's Palace, où elle vit actuellement. Le bébé à naître sera onzième dans l'ordre de succession au trône et sera le douzième arrière-petit-enfant d'Elizabeth II.