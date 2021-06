Eugenie d'York, maman comblée : nouvelles photos avec August, grognon mais craquant

Le petit August se dévoile progressivement ! Le 29 juin 2021, la princesse Eugenie s'est une fois encore saisie de son compte Instagram pour partager quelques photos personnelles. Ses abonnés ont ainsi eu le plaisir de découvrir pour la première fois le visage de son fils de 4 mois, qu'elle partage avec son mari Jack Brooksbank. Jusqu'alors, la Britannique de 31 ans prenait soin de ne pas tout à fait montrer son garçon.

Sur ces trois nouvelles photos, Eugenie d'York prend la pose tout sourire avec son fils dans les bras. Mais si maman déborde de joie, August semble quant à lui moins réjoui par cette sortie à Green Park, dans le centre de Londres, dans loin du palais de Buckingham...

"Un troupeau géant de plus de 100 éléphants est arrivé à Green Park (...) à Londres cet été. En tant que patron de @elephantfamily et matriarche honoraire, c'est un plaisir de partager ce voyage avec vous, la princesse a-t-elle expliqué en légende de sa publication. Au sein du troupeau Tea Timers se trouve un merveilleux bébé éléphant appelé Assam August - et ce fut un tel plaisir de prendre mon August pour le rencontrer." Un éléphanteau en bois qui porte son nom ? Pas de quoi passionner le principal intéressé visiblement.