Princesse Beatrice enceinte : elle attend son premier enfant avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi

Voilà une nouvelle qui redonne le sourire à la famille royale, récemment ébranlée par l'interview polémique du prince Harry et de sa femme Meghan Markle : la princesse Béatrice est enceinte. Un nouveau bébé pour la couronne qui met tout le monde en joie.

C'est sur les réseaux sociaux que la bonne nouvelle est tombée ce 19 mai. "Son Altesse Royale la princesse Béatrice et monsieur Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent un bébé pour l'automne prochain. La reine en a été informée et les deux familles sont ravies de cette nouvelle", pouvait-on lire sur le message partagé en ligne. Une information illustrée par une photo du couple lors de son mariage survenu en juillet 2020. Une union qui avait été repoussée à cause de la pandémie et qui s'était déroulée dans l'intimité dans la chapelle royale de Tous les Saints au Royal Lodge à Windsor.

La princesse Beatrice, qui va pouvoir demander des conseils maternité à sa soeur Eugénie devenue maman en février 2021, a auparavant été en couple avec Paolo Liuzzo puis avec Dave Clark. Elle a commencé à fréquenter le comte Edoardo Mapelli Mozzi, un homme de 37 ans issu de la noblesse italienne et qui occupe aujourd'hui des fonctions de promoteur immobilier, en 2018. Ce dernier est déjà papa puisqu'il a eu un petit garçon prénommé Christopher en 2016, de sa relation passée avec Dara Huang.

Beatrice d'York, qui a reçu un titre d'Altesse Royale et occupe une fonction de princesse, est la fille du décrié prince Andrew (duc d'York) et de son ex-femme Sarah Ferguson. La jeune femme occupe actuellement la neuvième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Nul doute que la venue prochaine d'un bébé, après le 2e enfant qu'attend actuellement la duchesse de Sussex Meghan Markle, doit particulièrement ravir la reine Elizabeth II, récemment endeuillée par la mort de son mari le prince Philip.