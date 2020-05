La princesse Beatrice privée de mariage : Sarah Ferguson la réconforte

Bien que séparés depuis de nombreuses années, Sarah Ferguson et le prince Andrew sont confinés ensemble au Royal Lodge de Windsor depuis la mi-mars, avec leur fille cadette Eugenie et son mari Jack Brooksbank. La princesse Beatrice et son fiancé se sont quant à eux installés à la campagne, dans la luxueuse demeure que possède la mère d'Edoardo Mapelli Mozzi près de Chipping Norton. Depuis l'annonce de ses fiançailles en septembre 2019, Beatrice d'York n'a fait aucun commentaire sur les préparatifs de son mariage, pourtant bousculés par divers contre-temps : le scandale autour de son père et sa présumée agression sexuelle sur mineure, le départ avec fracas du prince Harry et Meghan Markle pour la Californie, puis le coronavirus...

Sa dyslexie, un trouble devenu un atout

Le 23 mai, la Britannique de 31 ans est sortie de son silence pour une cause qui lui tient à coeur, la dyslexie. Le temps d'une interview en collaboration avec l'organisation Made by Dyslexia, la princesse s'est confiée sur son enfance marquée par ce trouble de l'apprentissage et ses difficultés rencontrées à l'école : "Je pense qu'à ce stade, ces moments de doute vous viennent à l'esprit : je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez intelligente, pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres ? Quand vous êtes dans la classe, ces moments sont très déterminants."