Mariage de Beatrice d'York : la princesse perd-elle son titre royal ?

Bien qu'elle ne partage plus le même titre royal que ses parents, le duc et la duchesse d'York, Beatrice gagne au change puisqu'elle est aujourd'hui une comtesse italienne : son beau-père est en effet le comte Alessandro Mapelli Mozzi, héritier de l'aristocratie italienne. "Edoardo est le seul descendant masculin conduisant la famille dans la nouvelle génération, avait-il expliqué au Daily Mail en mars dernier. Il est comte, sa femme sera automatiquement une comtesse et chacun de leurs enfants deviendra un comte ou une noble dame [nobile donna en italien, NDLR]." Non seulement Beatrice gagne un nouveau titre, mais avec son mari, ils hériteront de la magnifique Villa Mapelli Mozzi, que la famille d'Edoardo possède dans le Nord de l'Italie, non loin de Milan.

Autre changement de statut pour Beatrice : la Britannique de 31 ans est également la belle-mère du petit "Wolfie", 4 ans, né d'une précédente relation d'Edoardo avec une architecte américaine. Une situation inédite pour la famille royale britannique.

Intimité et discrétion

Après avoir annulé leur grand mariage initialement prévu le 29 mai à Londres, confinement oblige, la princesse Beatrice et son fiancé ont organisé leurs noces en seulement deux semaines, dès que le gouvernement britannique a autorisé les cérémonies de moins de 30 personnes. Devant une quinzaine de convives, dont la reine Elizabeth, le prince Philip, le prince Andrew, Sarah Ferguson, la princesse Eugenie et son mari, le couple s'est uni dans la Royal Chapel of All Saints, au Royal Lodge, le domaine que possède le père de la mariée. Empêtré dans le scandale Jeffrey Epstein, ce dernier a quant à lui fait profil bas, évitant toute apparition publique.



Il a fallu attendre 24 heures avant de finalement découvrir la mariée et sa robe vintage Norman Hartnell, généreusement prêtée par sa grand-mère la reine. Côté accessoires, la princesse Beatrice lui a également emprunté sa magnifique tiare en diamants.

Marine Corviole