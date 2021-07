Diaporama Kate Middleton bientôt libérée du palais : retour imminent avec William

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge assiste à la cinquième journée de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge assiste à la cinquième journée de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 2 juillet 2021.

Michael et Carole Middleton au tournoi de Wimbledon à Londres, le 9 juillet 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, aide à préparer des desserts aux fraises avec le chef Adam Fargin dans les cuisines du All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon à Londres, Royaume Uni, le 2 juillet 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 29 juin 2021.

Kate Middleton, duchesse de Cambridge, et Sally Bolton - Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, assiste à la 5ème journée du tournoi de Wimbledon le 2 juillet 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et Tim Henman assistant à la cinquième journée de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon à Londres, Royaume Uni, le 2 juillet 2021.