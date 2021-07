Finale de l'Euro : les rares câlins du prince George avec Kate et William en images

Il aurait presque volé la vedette aux joueurs dimanche soir ! Lors du match de finale de l'Euro 2020 opposant l'Angleterre à l'Italie, le 11 juillet 2021 au stade Wembley de Londres, George de Cambridge n'a pas manqué d'attirer l'attention des spectateurs. Entouré de ses deux célèbres parents, le prince William et Kate Middleton, le jeune prince de bientôt 8 ans a vibré au fil de cette rencontre sous tension.

Dès le tout début du match, marqué par un premier but des Anglais, l'adorable garçon a laissé exploser sa joie, d'abord dans les bras de papa, puis dans les bras de maman. La scène, relayée par les caméras de la BBC, est d'autant plus attendrissante que les démonstrations d'affection en public sont particulièrement rares au sein de la famille royale britannique ! Finalement, c'est dépité, son large sourire obscurci par la déception, que le prince George est apparu à la fin du match, après la victoire de l'équipe italienne aux tirs au but...

Le 29 juin dernier déjà, dans les tribunes VIP de Wembley, le fils aîné des Cambridge avait fait une apparition remarquée aux côtés de ses parents lors du match Angleterre-Allemagne (voir diaporama). Suite à la victoire des Anglais, les supporters s'étaient d'ailleurs choisi le prince George comme "lucky charm" [porte-bonheur]. Sa venue à la finale, bien que confirmée au tout dernier moment, avait alors renforcé les espoirs des Anglais de remporter la précieuse coupe à domicile...