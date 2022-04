Meghan Markle et Harry : Ambitieux projet de déménagement loin de Los Angeles...

C'est un nouveau projet qui intrigue les fans de la couronne britannique. Alors que le prince Harry et Meghan Markle emménageaient à Montecito, en juillet 2020, la somptueuse villa à 10 millions d'euros dans ce quartier prisé de Santa Barbara pourrait ne plus être suffisante à leur bonheur. Selon la presse anglaise, le couple Sussex serait intéressé par une résidence secondaire, loin de Los Angeles. C'est en effet à New York que le prince Harry et son épouse envisageraient de louer une maison, près de l'ONU. Les parents d'Archie et Lilibet ont déjà rendu visite à l'organisation lors d'une rare apparition publique en septembre 2021. Et alors que l'ex-actrice de Suits nourrit des ambitions à l'ONU, à l'instar de son amie Amal Clooney, avoir un pied à terre dans la Big Apple fait sens.

Le petit-fils de la reine Elizabeth II, toujours épuisée suite à son infection au Coronavirus, lorgnerait sur le quartier huppé de Midtown East, à Manhattan. Le couple y chercherait un appartement. Ainsi, le couple Sussex se rapprocherait du siège de l'ONU, lui, qui a pour ambition claire de rendre le monde meilleur. Meghan Markle n'a en effet jamais caché son envie de mettre un pied dans les enjeux politiques majeurs. Engagés pour l'écologie, ils le sont aussi dans le mouvement Black Lives Matter.

Un avenir dans la politique

Elle entend ainsi jouer un rôle important contre le racisme et "faire partie de la solution". "Meghan pense qu'elle a beaucoup plus à offrir que jouer devant la caméra. Elle a dit qu'elle voulait utiliser sa voix pour que les choses changent et ne ferme pas la porte à une carrière en politique", a récemment déclaré une source au DailyMail. Et ce rapprochement géographique de l'ONU pourrait être un premier pas important. Pour ses ambitions, la femme du prince Harry ne recule devant rien et le prouvait encore récemment en prenant ses distances avec sa meilleure amie Jessica Mulroney. Au coeur d'une polémique la taxant de racisme, cette dernière n'était plus en adéquation avec son idée de redorer son blason.