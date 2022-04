Elizabeth II épuisée : la Covid-19 laisse à la reine de lourdes séquelles...

C'est en février dernier que la nouvelle tombait, ébranlant alors le Royaume-Uni : la reine Elizabeth II était testée positive au Covid-19. Par chance, la monarque n'affichait que des symptômes légers. Mais des semaines plus tard, si la grand-mère des princes William et Harry a réussi à vaincre le virus, elle en garde de lourdes séquelles. Épuisée, elle s'est confiée sur son état de santé au cours d'un visioconférence avec des membres du système de la santé publique du Royaume-Uni. "Cela nous laisse très fatigués et épuisés, n'est-ce pas ? Cette horrible pandémie. Ce n'est pas un résultat agréable", a lancé Elizabeth II face à Asef Hussain, ancien patient victime du Covid-19, à l'occasion de l'inauguration virtuelle d'une unité de soin à son nom au Royal London Hospital et sa femme Shamina.

La monarque de bientôt 96 ans présentait de légers symptômes, similaires à ceux d'un rhume, elle a néanmoins souffert aussi de problèmes de mobilité. Il faut dire qu'avant même de contracter le Covid, Elizabeth II avait déjà dû alléger son emploi du temps. Son hospitalisation en octobre, dont on ignore toujours la nature, avait fait tirer la sonnette d'alarme à ses médecins. Et quelques uns de ses déplacements professionnels avaient été annulés. Une décision prise à son grand désespoir. Toujours repliée au château de Windsor, la mère du prince de Galles peine désormais à se déplacer.

La reine absente de son jubilé ?

La question qui brûle les lèvres c'est de savoir si la reine pourra ou non participer à son jubilé de platine. Ce vendredi 8 avril, il a été décidé qu'elle n'assiste pas au service religieux annuel de Pâques. Pour la première fois, c'est Charles qui la représentera ce jeudi 14 avril en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Une déception pour ses fidèles qui encaissaient déjà le coup après la révélation le 5 mars dernier qu'Elizabeth II ne participerait pas à toutes les célébrations prévues pour le jubilé de platine, en juin prochain. Selon certains experts de la couronne britannique, les séquelles de la reine dues au Covid pourraient donner lieu à une réorganisation totale de l'anniversaire de ses 70 ans de règne.