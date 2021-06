Meghan Markle fâchée avec sa meilleure amie Jessica Mulroney ? "La vie change. On perd des amis"

En septembre dernier, des sources anonymes assuraient à Page Six que la relation entre les deux BFF était au plus mal. L'amitié entre Meghan Markle et Jessica Mulroney - rencontrées sur le tournage de la série Suits - "n'est plus ce qu'elle était", assuraient ces sources peu fiables. En plein pic du mouvement Black Lives Matter, la styliste avait été accusée de profiter de son "privilège blanc" par une influenceuse. Des accusations qui n'ont changé en rien le lien des deux amies.

Jessica Mulroney l'avait déjà assuré de nombreuses fois auparavant : rien ne pourra se mettre entre son amitié avec Meghan Markle : "Je vais le dire une fois pour toutes. Meghan et moi sommes de la famille. Elle est l'amie la plus gentille et elle prend des nouvelles de moi chaque jour". Pourtant, il suffit apparemment d'une simple citation publiée en story Instagram pour donner tort à la styliste.

Lundi 28 juin 2021, Jessica Mulroney a publié une citation venue du compte Instagram @thirdeyethoughts en story Instagram. "La vie change. On perd l'amour. On perd des amis. On perd des pièces de soi qu'on imaginait jamais partir. Et même, sans le réaliser, ces pièces reviennent. Un nouvel amour arrive. Des amis meilleurs nous rejoignent. On se met à regarder une version plus forte et plus avisée dans le miroir", peut-on lire dans sa story.

Les experts de Page Six estiment que ce message pourrait être destiné à Meghan Markle. Par le passé, Jessica Mulroney avait déjà publié plusieurs de ces citation "cryptiques". "Parlez et défendez vos valeurs lorsque vous êtes prêt. Peu importe si les autres voix sont plus fortes, la votre est la seule qui devrait compter", avait-elle partagé en story Instagram juste avant la diffusion de The me you can't see (Apple TV+), où le prince Harry expliquait à quel point il avait souffert de la froideur de son père et de la monarchie en grandissant.

Pour l'heure, ni Jessica Mulroney, ni Meghan Markle n'ont publiquement réagit à leur prétendue brouille.