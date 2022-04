Meghan Markle de retour en Europe pour la 1ère fois depuis le Megxit... tous les détails !

Confortablement installée aux Etats-Unis en Californie avec son mari et ses deux enfants, très discrète depuis la naissance de sa fille Lilibet - le 4 juin 2021 - Meghan Markle s'apprête à quitter son nid douillet. Enfin ! C'est une sacrée nouvelle pour le monde entier, avide de la moindre de ses apparitions... puisque la duchesse de Sussex va prendre l'avion afin de se rendre aux Pays-Bas, elle qui a fait une croix sur l'Europe il y a si longtemps à l'époque du Megxit. On imagine qu'elle va dévoiler de superbes looks du côté de La Haye, pour le plus grand plaisir du peuple néerlandais.

Si Meghan Markle traverse l'océan, c'est pour assister à un évènement extrêmement important pour son époux, le prince Harry. Le samedi 16 avril 2022, les parents d'Archie et Lilibet seront naturellement présents pour l'ouverture des Invictus Games, la compétition qui a été reportée maintes fois en raison de la pandémie de Covid-19 et qui se déroulera jusqu'au vendredi 22 avril prochain. Fondateur du championnat, le fils de Lady Diana aurait bien pu lancer les festivités en solitaire. Mais selon un représentant du couple royal, Meghan sera bel et bien de la partie. Avec ou sans les enfants ? Le mystère reste entier. Après tout, la petite dernière n'a jamais eu la chance de participer à un tel show en public !

Les Jeux Invictus, en français, sont une compétition multisports organisée pour les soldats et vétérans de guerre blessés ainsi que pour les personnes en situation de handicap. Cette année, les participants s'affronteront en athlétisme, tir à l'arc, basketball, cyclisme, soulevé de poids, aviron, rugby, natation et volley-ball. Le prince Harry a fondé les Invictus Games en 2014 et accorde, tous les ans, une importance toute particulière à ces journées sportives. C'est cette occasion qu'il avait notamment choisi pour officialiser sa relation avec Meghan Markle, à Toronto en 2017, deux mois avant d'annoncer leurs fiançailles. La comédienne, connue du monde entier pour son rôle dans la série Suits, était venue, à l'époque, avec sa maman Doria Ragland...