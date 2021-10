Meghan Markle, maman "débordée" : confidences sur sa vie avec Archie et Lilibet

La vie de Meghan Markle a bien changé en trois ans ! Un mariage royal, une surmédiatisation et deux beaux enfants : de quoi perdre pied facilement. Loin des plateaux télé et des caméras, l'actrice américaine de 40 ans consacre son temps à ses petits (Archie, 2 ans et Lilibet Diana, 5 mois), à sa fondation Archewell et à ses divers projets. C'est dans une lettre adressée à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et au chef du Sénat Chuck Schumer, que la duchesse de Sussex a fait part de son quotidien de parent. Un courrier qui a pour but de faire passer une loi garantissant les congés payés parentaux à tous les Américains.

Partagés par l'écrivain Omid Scobie (auteur de Finding Freedom) et sur le site PaidLeaveForAll.com (Congés payés pour Tous), les mots de l'épouse du prince Harry sont poignants et font écho à une triste réalité. "En juin, mon mari et moi avons accueilli notre deuxième enfant. Comme tous les parents, nous étions fous de joie. Comme de nombreux parents, nous avons été débordés. Comme moins de parents, nous n'avons pas été confrontés à la dure réalité, qui est de choisir entre passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou reprendre le travail", peut-on lire.