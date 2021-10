Meghan Markle : Son père s'acharne sur elle et Harry, nouveau coup bas

Meghan Markle doit de nouveau faire face aux accusations et critiques de ses proches. Après son demi-frère et sa demi-soeur, qui n'ont eu de cesse de s'en prendre à elle, c'est au tour de son père, Thomas Markle, de vider son sac. Et le grand-père d'Archie et Lilibet Diana (2 ans et 5 mois) n'y va pas de main morte. Invité dans l'émission matinale Good Morning Britain, le chef-éclairagiste retraité a déclaré que sa fille avait "changé" de comportement lorsqu'elle a rencontré le prince Harry et qu'elle agit "comme une enfant".

Celui qui n'a pas pu assister au mariage de sa petite dernière en 2018 et qui n'a jamais rencontré ses petits-enfants ni même le duc de Sussex, son beau-fils, a affirmé : "Elle a renié les deux côtés de sa famille, je ne sais pas pourquoi". Il s'en est ensuite pris au prince Harry. "Il a abandonné les siens et le peuple britannique. Il passe désormais son temps à faire du vélo dans son quartier. Ce n'est pas une vie". Le septuagénaire fait ici référence à la fois où le petit-fils d'Elizabeth II a été vu, en mars dernier, en train de se promener en vélo électrique près de chez lui, à Montecito, suivi par des voitures d'agents de sécurité.

Toujours très en colère contre sa fille et son gendre, Thomas Markle a fait savoir qu'il n'arrêtera pas de faire des déclarations à la presse tant qu'il n'aura pas de nouvelles de sa fille Meghan. "Je ferai un pataquès pendant au moins un mois si je peux et tôt ou tard, elle commencera à me parler. C'est enfantin et un peu idiot : il est temps de se parler. Nous sommes une famille". Mais souhaitant faire la connaissance de ses petits-enfants, il s'est dit prêt à enterrer la hache de guerre. "Meghan et moi devons mûrir, parler et mettre les choses au clair. Les enfants vont grandir sans connaître leur deuxième famille. Cela va plus loin que Meghan et moi. Il s'agit de ma fille, son mari et de leurs enfants."

Thomas Markle vit à Rosarito, au Mexique. Il est divorcé de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, depuis 1987. Interrogé sur sa relation avec son ex-femme, qui est très proche de leur fille, il a expliqué qu'il n'arrivait pas à la joindre et ne sait pas où elle est et si elle vit à Los Angeles ou non. Comme le rappelle le DailyMail, cela fait 4 ans que Thomas Markle est sans nouvelles de sa fille.