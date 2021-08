Meghan Markle "est très superficielle" : son frère Thomas s'en prend encore à elle

Les relations entre Meghan Markle et le reste de sa famille restent visiblement toujours aussi compliquées. Après les récentes menaces faites par son père, Thomas Markle, à la télévision américaine pour voir Archie et Lilbet, désormais, c'est au tour de Thomas Markle Jr. de s'attaquer publiquement à l'épouse du prince Harry. Dans une bande-annonce de l'émission australienne Big Brother VIP, diffusée dimanche 8 août 2021 par le Daily Mail, ce dernier ne s'est pas gêné d'attaquer sa petite soeur.

Prêt à tout pour être célèbre, Thomas Markle Jr. fait désormais partie du cast très select' de l'émission Big Brother VIP aux côtés de nombreuses célébrités comme Caitlyn Jenner. Seulement, dans le court extrait où il se présente, le grand-frère de Meghan Markle n'a pas omis de lui adresser un violent tacle. "Je suis le grand frère de Meghan Markle, je suis le plus grand de tous", a-t-il d'abord annoncé. Et de poursuivre au sujet de sa demi-soeur : "J'ai dit au prince Harry qu'elle ruinerait sa vie. Elle est très superficielle." Des propos violents envers la duchesse qui n'avait rien demandé.

Des relations familiales tendues

En juin dernier, Thomas Markle Jr. avait déjà fait part de nombreuses critiques au sujet de la mère de famille. Après avoir gagné un match de boxe, ce dernier s'était entretenu avec DailyMailTV pour adresser un message à sa demi-soeur : "Meghan, rappelle-toi que tu as un frère et une famille aux États-Unis. J'espère te revoir un de ces jours", avait-il déclaré, tout en mentionnant le fait que - tout comme son père - il aimerait également faire la connaissance de son neveu Archie.

Une absence de la part de Meghan Markle envers sa famille que sa demi-soeur Samantha, déplore également. Après avoir lourdement taclé le prince Harry dans la presse néo-zélandaise, cette dernière garde encore quelques rancoeurs envers la duchesse. Elle compterait même tout raconter dans un ouvrage. Chose à laquelle Meghan Markle a répondu auprès d'Oprah Winfrey :" Elle [Samantha] a changé son nom et repris Markle seulement quand j'ai commencé à fréquenter Harry [en 2016]. Donc je pense que c'est assez parlant." Estimant qu'il est "très difficile de tout dire quand on ne me connaît pas."