Meghan Markle : Son frère est vraiment prêt à tout pour être célèbre !

On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Meghan Markle aurait certainement pu écrire les paroles que chantait Maxime Le Forestier tant chaque membre de son clan semble s'évertuer à lui procurer de l'embarras. Après les diverses frasques de son père Thomas Markle, qui a décidément la langue bien pendue depuis que sa fille est devenue duchesse de Sussex, c'est au tour du demi-frère de la souveraine, Thomas Markle Jr, de se lancer dans un curieux projet.

Comme l'indique le média New Idea, Thomas Markle Jr devrait participer, très prochainement, à l'émission Big Brother VIP Australia, dernièrement remportée par le basketteur Marley Biyendolo. Le champion de boxe a, en tout cas, été aperçu à l'aéroport de Sidney pour se rendre sur le tournage de l'émission. Ce qui tombe plutôt bien puisque la production a dû se délester, en dernière minute, de l'éditorialiste britannique Katie Hopkins. Cette dernière avait été expulsée de l'Australie après s'être insurgée contre la pandémie de Covid-19, les règles de quarantaine et pour avoir mis au point des manigances afin d'agacer le personnel de l'hôtel dans lequel elle séjournait, notamment d'ouvrir la porte nue et sans masque - le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

Quelles relations Meghan Markle entretient-elle avec Thomas Markle Jr ?

Meghan Markle et Thomas Markle Jr ne sont pas très exactement en bons termes. D'après les informations du journal allemand Bild, ils ne se seraient plus parlé depuis l'année 2011. Ce qui n'empêche pas l'oncle d'Archie et Lilibet de s'exprimer sur tout ce qui concerne sa demi-soeur, notamment à l'époque du Megxit. "Si les choses ne se passent pas comme prévu, elle suivra une autre voie. En fin de compte, elle veut faire ce qu'elle veut faire et elle ne veut pas qu'on lui dise quoi faire, expliquait-il. Je pense que vivre selon les règles et les directives du palais... cela a probablement causé beaucoup de problèmes dans sa vie et avec Harry. Elle est comme ça. Il est très possible qu'elle ait juste posé son poing sur la table et dit à Harry : 'Je pars, avec ou sans toi'." En voilà un qui aura son nom sur le programme télé, mais sans doute pas dans les mémoires de son beau-frère, à paraître prochainement chez Penguin Random House...