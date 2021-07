Katie Hopkins expulsée d'Australie pour non-respect des mesures de quarantaine

Elle a eu ce qu'elle méritait ? La star de la télé britannique Katie Hopkins est au coeur d'un énorme scandale qui va lui coûter très cher. Actuellement en Australie pour participer à la populaire émission Celebrity Big Brother, la célébrité clivante de 46 ans va rentrer chez elle plus tôt que prévu.

L'Australie vient en effet d'annuler son visa ce lundi 19 juillet. La raison ? Lors d'une vidéo en direct sur son compte Instagram, Katie Hopkins s'est vantée d'avoir esquivé les règles très strictes de quarantaine en vigueur sur l'île-continent. Dans cette vidéo, l'éditorialiste se moquait du confinement encore en vigueur en Australie et de la quarantaine qu'elle effectuait depuis un hôtel de Sydney avant de pouvoir participer à la version australienne de Big Brother VIP. Se filmant, Katie affirmait ouvrir nue et sans masque la porte de sa chambre d'hôtel au personnel lui livrant ses repas. Or la plupart des personnes arrivant en Australie doivent respecter une période d'isolement de quatorze jours dans un hôtel, dans le cadre de strictes mesures de lutte contre la propagation du Covid-19.

L'AFP rapporte que la ministre de l'Intérieur Karen Andrews a expliqué que la police des frontières avait "agi rapidement pour s'assurer que le visa grâce auquel (Katie Hopkins) a pu entrer était annulé" après la publication de la vidéo. "Nous allons la faire sortir du pays aussitôt que nous pourrons l'organiser", a-t-elle précisé sur la chaîne publique ABC. "C'est clairement quelqu'un que nous ne voulons pas garder dans ce pays une minute de plus que nécessaire".

La Britannique a suscité des controverses en tenant des propos considérés comme racistes, anti-islam et anti-migrants et elle critique régulièrement les restrictions anticoronavirus, en particulier les confinements. Selon la ministre, elle avait obtenu un visa grâce au soutien du gouvernement d'un Etat australien au motif que sa venue pourrait représenter un bienfait économique pour le pays.

"Le fait qu'elle se vante d'avoir enfreint la quarantaine est épouvantable", a souligné Mme Andrews. "C'est un camouflet pour tous les Australiens qui sont actuellement en confinement et c'est tout simplement un comportement inacceptable. Donc, à titre personnel, je suis extrêmement ravie qu'elle parte".

Au même moment, la chaîne australienne Channel Seven a confirmé que la participation Katie Hopkins à son célèbre programme avait été annulée...