Meghan Markle : sa demi-soeur Samantha tacle lourdement Harry

Samantha Markle est en colère. La demi-soeur de la duchesse de Sussex est apparue en rogne à la télévision néo-zélandaise, dénonçant notamment le nouveau poste de son beau-frère. Hier, on apprenait que le prince Harry ferait partie d'un comité de réflexion sur les effets de la désinformation aux États-Unis.

Pour Samantha Markle, Harry ne serait "pas dans la position de rejoindre une entreprise traitant de la désinformation" jusqu'à ce qu'il "comprenne vraiment ce qu'est la vérité". Lors de son interview à Oprah, Meghan Markle expliquait "vaguement connaître" sa demi-soeur Samantha. "La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a au moins 18 ou 19 ans", confiait la duchesse.

Photo à l'appui, Samantha Markle assure que sa demi-soeur était présente lors de sa remise de diplôme, en 2008, il y a treize ans. "Mon diplôme indique clairement 2008 et toutes les personnes possédant une calculatrice ou un lobe frontal fonctionnel sait que ce n'était pas il y a 19 ans. À son âge, je concède bien qu'elle est capable de faire du calcul", assène-t-elle dans l'émission Newstalk ZB, le jeudi 25 mars 2021.

Depuis la prise de parole de Samantha Markle du mois dernier, où elle n'hésitait pas à taxer Meghan de "narcissique". "Samantha a une personnalité très amère. Je pense qu'elle était très jalouse de Meghan, depuis le début et encore aujourd'hui", a expliqué Thomas Markle Junior, le frère de la duchesse, lors d'une interview à E! True Hollywood Story, diffusée le 24 mars 2021.

Meghan Markle avait déjà exprimé sa tristesse et son regret que sa demi-soeur Samantha tire profit de sa notoriété. Elle avait notamment déballé leurs conflits familiaux privés dans son livre, The Diary of Princess Pushy's Sister.