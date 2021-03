Interview de Meghan Markle - Sa demi-soeur Samantha indignée : "J'étais une Markle avant elle"

Lors de son interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars 2021 aux Etats-Unis, puis lundi soir au Royaume-Uni et en France, Meghan Markle est revenue sur sa (non) relation avec son père et sa demi-soeur. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que ces derniers ne s'expriment à leur tour dans les médias. En attendant d'entendre Thomas Markle dans l'émission Good Morning Britain mardi, sa fille aînée Samantha Markle s'en est une nouvelle fois pris à la duchesse de Sussex lors d'une interview accordée au média Inside Edition.

Auprès d'Oprah Winfrey, Meghan Markle a affirmé avoir grandi tel un enfant unique puisqu'elle n'aurait que très rarement croisé sa demi-soeur Samantha et son demi-frère Thomas Markle Jr., les premiers enfants de son père. Interrogée sur le livre révélations publié par sa demi-soeur en début d'année, la duchesse de Sussex estime donc qu'il est "très difficile de tout dire quand on ne me connaît pas". "Elle [Samantha] a changé son nom et repris Markle seulement quand j'ai commencé à fréquenter Harry [en 2016]. Donc je pense que c'est assez parlant", l'ex-actrice de 39 ans a-t-elle ajouté.

Sans surprise, Samantha Markle conteste les affirmations de sa célèbre demi-soeur. "Je ne sais pas comment elle peut dire que je ne la connais pas et qu'elle était un enfant unique. Nous avons des photos de toute une vie ensemble, a répondu l'Américaine de 56 ans à Inside Edition, en ouvrant (une fois encore) l'album de famille. Alors comment pourrait-elle ne pas me connaître ?" Pour ce qui est du changement de nom opportuniste, Samantha nie fermement : "J'étais une Markle avant qu'elle n'en soit une (...). Markle a toujours été mon nom", a-t-elle affirmé, avec à l'appui des documents au nom de "Samantha Markle" datant d'avant 2016.

Une famille (trop) bavarde

Toujours lors de cette interview, Samantha Markle a expliqué n'avoir que peu de compassion pour sa demi-soeur, qui a confié à Oprah Winfrey avoir eu des pensées suicidaires tant sa vie royale était éprouvante. "La dépression n'est pas une excuse pour traiter les gens comme des torchons et s'en débarrasser." Sympathique.