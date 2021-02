Meghan Markle "condescendante" ? Le livre "révélations" de sa soeur Samantha est enfin sorti

Dans un extrait de son livre dévoilé par Newsweek, Samantha Markle affirme avoir été impliquée dans la fausse paparazzade organisée par son père quelques jours avant le mariage de Meghan et Harry. "L'objectif pour mon père n'était pas l'argent (...). Il s'agissait seulement de le montrer à la famille royale et au monde sous son vrai jour, il était si horriblement étiqueté et photographié. C'était comme regarder des vautours festoyer." Mais cette séance photo trompeuse a rapidement été démasquée : "Je me suis presque étouffée quand j'ai vu les photos du photographe marchant trois pas derrière mon père. On m'avait assuré que ça serait discret", Samantha Markle écrit-elle.

Un deuxième livre déjà en préparation...

Sous le feu des critiques, et souffrant au même moment d'un problème cardiaque, Thomas Markle a préféré manquer les noces royales de sa fille en les regardant plutôt à la télé, depuis le Mexique, où il est installé depuis plusieurs années. Depuis, tous deux ne se parlent plus, mais Thomas Markle n'a pas hésité à multiplier les interventions embarrassantes dans les médias... Père et fille pourraient être contraints de se retrouver devant un juge après trois ans de silence, dans le cadre du procès intenté par la duchesse contre le groupe de presse anglais Associated Newspapers, suite à la publication d'une lettre personnelle adressée son père.

De son côté, Samantha Markle préfère mettre de côté ses attaques passées pour adopter un ton plus nuancé : "Nos vies n'ont pas toujours été facile, et personne n'est parfait. Nous avons ri, nous avons été d'accord, en désaccord, et nous nous sommes pardonnés les uns les autres, c'est ce qui rend les familles si spéciales."

Aucun commentaire sur ce livre n'a encore été fait du côté de Meghan Markle, représentée par une équipe de relations publiques américaine depuis qu'elle a officiellement quitté la monarchie en mars 2020. Désormais installée en Californie avec Harry et leur fils Archie (20 mois), la duchesse de Sussex jugerait les propos de sa demi-soeur "absurdes", à en croire le Telegraph. Des proches de l'ex-actrice de 39 ans ont rapporté au Daily Mail qu'elle avait le sentiment d'être "exploitée" par Samantha. Elle n'est pas au bout de ses peines puisque Samantha Markle prépare déjà le second tome de ses mémoires intitulé In the Shadows of the Duchess [Dans l'ombre de la duchesse].