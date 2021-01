Meghan Markle dans l'embarras : le livre "vérité" de sa soeur Samantha bientôt publié

La duchesse de Sussex doit-elle s'inquiéter ? Le 17 janvier 2021, Samantha Markle verra le premier tome de ses mémoires publié aux Etats-Unis, où sa célèbre demi-soeur Meghan Markle est installée depuis maintenant neuf mois. Un ouvrage intitulé The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1 [que l'on pourrait traduire par Le Journal de la soeur de princesse pressante, partie 1] et qui promet de décrire la relation complexe qui lie l'épouse du prince Harry à sa famille paternelle. Un second tome intitulé In the Shadows of the Duchess [Dans l'ombre de la duchesse] est déjà en préparation.

"Au milieu d'une tempête de fausses informations et d'un chaos médiatique, Samantha Markle partage la vérité sur sa vie et sa famille contre toute attente et ultimatums, alors que le torchon brûle pour le conte de fées royal. Parfois, la vérité est vraiment plus étrange que la fiction", la maison d'édition Barnes & Noble décrit-elle sur son site internet, faisant ainsi référence au Megxit. Voilà qui ne risque pas d'arranger la relation (non existante) entre Meghan Markle et sa demi-soeur, qui ne se parlent plus depuis de nombreuses années...

Dès le début de la relation de Meghan Markle avec le prince Harry en 2016, Samantha Markle avait annoncé la préparation d'un livre riche en révélations. Depuis le mariage royal célébré en mai 2018, la quinquagénaire n'a eu de cesse de critiquer sa demi-soeur dans les médias et sur les réseaux sociaux, lui reprochant (entre autres) d'être une arriviste. Celle qui est atteinte de sclérose en plaques est allée jusqu'à se mettre en scène au pied du palais de Buckingham depuis son fauteuil roulant...