Meghan Markle en froid avec sa famille : son frère tente d'apaiser les tensions

Depuis qu'il lui a fait faux-bond lors de son mariage royal de mai 2018, Meghan Markle n'a plus parlé à son père Thomas Markle. Alors que la duchesse de Sussex se retrouve dans une situation délicate contre les tabloïds britanniques, son demi-frère Thomas Markle Junior semble vouloir apaiser les tensions familiales. Un témoignage rapporté par le Daily Mail, le 29 octobre 2019.

"J'ai été un mauvais fils et un mauvais frère pour Meg, a confié l'Américain de 53 ans depuis l'Oregon où il réside. Je veux juste arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai aucune raison d'empirer les choses entre lui (Thomas Markle), Meghan et Harry, et je veux que nous tous, mais surtout eux, formions une vraie famille et nous réconcilions." Tout en s'excusant pour les propos déplacés qu'il a pu tenir à l'égard de sa demi-soeur, Thomas Markle junior aimerait que la duchesse de Sussex fasse elle aussi un effort.

"Elle ne doit pas oublier qu'elle se trouve au palais de Buckingham avec Harry seulement grâce à son père. Il a payé pour son éducation et ses jolis vêtements. Il l'a aidée à devenir la femme exceptionnelle qu'elle est et je la prie de reconnaître ça", a-t-il ajouté. Des propos qui rejoignent ceux tenus par la demi-soeur de Meghan Marke, Samantha, 54 ans. Pour rappel, Thomas Markle junior et Samantha sont les enfants de Thomas Markle et de sa première épouse Roslyn Loveless. Meghan Markle, 38 ans, est née du second mariage de son père avec Doria Ragland. Les parents de la duchesse de Sussex sont aujourd'hui séparés, et seule sa mère a été acceptée par la famille royale britannique.