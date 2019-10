Meghan Markle en difficulté, Kate Middleton "essaie de tout arranger en privé"

Le prince William n'est pas le seul à s'inquiéter pour son frère Harry et Meghan Markle. Selon le correspondant royal Phil Dampier, dont The Express a rapporté le témoignage le 29 octobre 2019, Kate Middleton serait, elle aussi, préoccupée de voir son beau-frère et sa belle-soeur en difficulté face à la pression médiatique. Un mal-être dont les Sussex ont ouvertement parlé, face caméra, dans le documentaire qu'a diffusé la chaîne britannique ITV News le 20 octobre, sur leur voyage royal en Afrique de septembre dernier.

À lire aussi Regardez Julie Gayet essayer de surmonter les difficultés de la vie...

"En coulisses, on m'a dit que Kate faisait de son mieux pour rassembler tout le monde et aider Meghan, a expliqué l'expert royal. Aucun d'entre eux ne veut laisser tomber la reine, donc Kate essaie de tout arranger en privé. On m'a dit qu'elle avait contacté Meghan et parlé avec elle au téléphone. Kate est navrée pour elle et sait que Meghan a du mal." Dans le documentaire Harry & Meghan: An African Journey, c'est avec les yeux humides que la duchesse de Sussex a confié souffrir de la pression des médias, surtout depuis la naissance de son fils Archie (5 mois) : "J'ai vraiment essayé d'adopter cette sensibilité britannique toute flegmatique (...). Je n'ai jamais pensé que ce serait facile, mais j'ai pensé que ce serait juste et c'est à cela qu'il est difficile de se faire."

Kate Middleton et Meghan Markle ne sont pas les belles-soeurs les plus complices qui soient, mais les deux duchesses ne seraient pas pour autant en froid. Même si les Cambridge et les Sussex ont officiellement séparé leurs activités royales et mis un terme à leur collaboration au sein de la Royal Foundation, les deux couples ne seraient pas fâchés au point de couper le contact. Une version des faits qui concorde avec ce qu'a lui-même affirmé le prince Harry, toujours dans le documentaire d'ITV News : "Nous nous trouvons actuellement sur des chemins différents, mais je serai toujours là pour lui tout comme, je le sais, il sera toujours là pour moi, a-t-il confié à propos de son frère aîné. On ne se voit plus autant qu'auparavant, parce que nous sommes occupés, mais je l'aime profondément et la majorité de ces rumeurs sont montées de toutes pièces. Entre frères, vous savez, il y a des hauts et des bas."

Marine Corviole