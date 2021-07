Meghan Markle : Son père privé de voir Archie et Lilibet, il menace de la traîner en justice

La relation entre Meghan Markle et son père est toujours au point mort. En froid avec sa fille depuis qu'il a pris part à une fausse paparazzade et manqué son mariage royal avec le prince Harry, célébré en mai 2018 à Windsor, Thomas Markle désespère de ne plus avoir de nouvelles. Installé au Mexique, cet ancien chef éclairagiste de 77 ans qui travaillait à Hollywood ne souhaite désormais plus qu'une chose : rencontrer ses petits-enfants, Archie (2 ans) et Lilibet (1 mois), qui vivent non loin de là en Californie.

La réconciliation est difficilement envisageable puisque Thomas Markle continuent d'accorder des interviews embarrassantes, chose que lui reproche sa duchesse de fille. Son dernier entretien avec FoxNews, dévoilé le 22 juillet 2021, ne risque pas d'arranger les choses, puisque le retraité menace de traîner sa fille en justice... "Nous ne devrions pas punir [Lili] pour le mauvais comportement de Meghan et Harry, a-t-il notamment affirmé. Archie et Lili sont de jeunes enfants. Ils ne sont pas politisés. Ils ne sont pas des pions. Ils ne font pas partie du jeu. Et ils font aussi partie de la famille royale et ont droit aux mêmes droits que n'importe quel autre membre (...). Je demanderai aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche."

S'exprimant face caméra depuis sa maison de Rosarito, Thomas Markle a confié son inquiétude de ne jamais avoir l'occasion de rencontrer ses petits-enfants, lui qui voit son état de santé se détériorer. Il faut dire qu'il s'est plus ou moins remis de sa crise cardiaque survenue à la veille du mariage de Meghan Markle et Harry, peu après sa fausse séance photo organisée avec son autre fille, Samantha Markle. Au passage, Thomas Markle s'en est directement pris au prince Harry en lui reprochant la sortie prochaine de ses mémoires. Le retraité, qui n'a donc jamais rencontré son gendre, a suggéré qu"après trois sessions avec des psychiatres et Oprah Winfrey", il ne devrait plus "avoir grand chose à dire". Sympathique...

Archie et Lilibet, deux enfants isolés de leurs familles

Le mois dernier déjà, dans l'émission 60 Minutes, Thomas Markle avait dénoncé le fait d'être durement puni pour "une erreur débile" : "Ils parlent de compassion, il n'y a pas de compassion pour moi, pas de compassion pour ma famille, et pas de compassion pour le monde. Si j'avais fait quelque chose de terriblement mal, ça irait, mais ce n'est pas le cas. Je serai très déçu de ne pas pouvoir tenir ma petite-fille."

Meghan Markle a bien failli retrouver son père au tribunal, dans le cadre de son procès contre le Mail on Sunday. Des retrouvailles qui n'auront finalement pas lieu puisque l'ancienne actrice de 39 ans a remporté son bras de fer judiciaire contre le tabloïd qui avait publié une lettre qu'elle avait adressée à son père, dans laquelle elle le suppliait d'arrêter de parler à la presse. Missive intime que Thomas Markle avait ensuite partagée dans les médias... En mars 2021, lors de son interview vérité avec Oprah Winfrey, la duchesse de Sussex avait confié s'être sentie "trahie" et qu'il lui semblait "très difficile de se réconcilier".

Les Noëls avec papi Thomas ne vont pas se faire de sitôt... Heureusement, Archie et Lilibet peuvent se consoler avec leur grand-mère maternelle, Doria Ragland, le seul membre de la famille de Meghan Markle a avoir une place de choix dans leurs vies. Deux enfants d'autant plus isolés de leurs proches depuis que leurs parents ont quitté la monarchie britannique et déménagé à des milliers de kilomètres de leur famille paternelle.