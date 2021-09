Archie et Lilibet "privés" de leurs grands-parents : la justice bientôt saisie par Thomas Markle ?

Dans l'espoir de se rabibocher un jour avec sa célèbre fille, Thomas Markle continue les interviews embarrassantes dans les médias... Une stratégie qui - sans surprise - ne porte pas vraiment ses fruits. Père et fille sont en froid depuis maintenant trois ans et le retraité de 77 ans n'a même jamais rencontré le prince Harry en personne. Depuis que son père a organisé une fausse paparazzade et manqué son mariage royal à Windsor au printemps 2018, Meghan Markle a coupé tout contact. Ils ont même failli se retrouver au tribunal... Archie et Lilibet (2 ans et 3 mois) n'ont donc jamais rencontré leur grand-père maternel, et ça ne risque pas d'arriver de si tôt.

Depuis son domicile de Mexico, Thomas Markle enchaîne donc les interviews auprès des médias internationaux. Le 15 septembre 2021, le septuagénaire à la santé fragile s'est exprimé à la télévision australienne pour (une fois de plus) dénoncer le fait qu'il n'a jamais vu ses petits-enfants : "Je pense qu'ils [Archie et Lilibet] sont privés de voir tous leurs grands-parents, qu'ils sont privés de tous leurs proches et je pense que c'est terriblement injuste pour eux", a-t-il affirmé auprès de Channel 7's Sunrise. S'il avait menacé de saisir la justice pour forcer une rencontre, Thomas Markle semble avoir depuis changé d'avis. Cet ancien chef éclairagiste à Hollywood ne souhaite pas utiliser ses petits-enfants tels des "pions" : "Ils ne devraient pas être utilisés, ce ne sont que des bébés. Alors non, j'attendrai."

Pour le moment, Archie et Lilibet grandissent uniquement entourés de leur grand-mère Doria Ragland. Depuis son mariage avec Harry, Meghan Markle ne partage son quotidien qu'avec sa mère. Du côté paternel, Archie a peut-être passé ses premiers mois non loin de la famille royale à Windsor, mais il est parti vivre outre-Atlantique avant son premier anniversaire donc les "souvenirs" seront limités... De son côté, Lilibet, née en juin dernier à Santa Barbara, n'a rencontré que peu de membres de sa famille.

Une bien meilleure protection en Angleterre

Non seulement Thomas Markle souhaite renouer avec sa fille, mais il estime également qu'elle devrait retourner vivre au outre-Manche avec sa famille, elle qui a regagné sa Californie natale il y a maintenant un an et demi : "Je voudrais qu'ils retournent tous les quatre en Angleterre et qu'ils remplissent leurs fonctions. C'est mieux pour les enfants et c'est mieux pour eux. Ils bénéficient également d'une bien meilleure protection en Angleterre qu'à Montecito (...). J'aimerais les voir peut-être se réconcilier avec la reine et se réconcilier avec son père (à Harry), puis nous pourrons nous réconcilier." Malheureusement, la perspective d'une famille à nouveau unie, d'un côté comme de l'autre, semble toujours peu probable...