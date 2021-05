Archie privé des siens : ses entrevues avec Charles, William et Kate se comptent sur une main

Le 6 mai 2021, Archie Harrison Mountbatten-Windsor a célébré ses 2 ans chez lui, en Californie, bien loin de sa famille paternelle. Pour autant, le fils du prince Harry et Meghan Markle a reçu de tendres messages d'anniversaire de la part de son arrière-grand-mère Elizabeth II, son grand-père le prince Charles, ou encore de tonton William et tata Kate, par l'intermédiaire de leurs comptes Instagram officiels. Peut-être le garçonnet a-t-il pu échanger avec eux en privé, par téléphone ou appel vidéo, lui qui ne les a plus vu depuis un an et demi ?

"La vérité est que le prince de Galles a à peine vu son petit-fils deux fois depuis sa naissance", a rapporté une source du Daily Mail. "En fait, chaque membre de la famille de Harry peut facilement compter sur une main le nombre de fois où ils ont vu Archie après sa naissance et avant que la famille ne quitte le Royaume-Uni. C'est une situation très triste." C'est ses cousins George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans), les enfants de William et Kate Middleton, qui doivent être déçus... N'ayant que peu de photos d'Archie à disposition pour lui souhaiter son anniversaire sur Instagram, Buckingham, Kensington et Clarence House ont donc ressorti des photos de lui prises lors de sa présentation au public et lors de son baptême...

"Le fait que Buckingham Palace et les autres maisons royales aient publié quelque chose si publiquement alors qu'ils ne travaillent plus pour la famille royale est clairement un signe que tous les efforts sont faits, au moins en leur nom, pour essayer de maintenir et entretenir une relation avec Harry et Meghan, aussi fragiles soit-elle", a ajouté une source du Daily Mail, qui fait ainsi référence au départ des Sussex pour la côte Ouest, mais aussi à la distance qui s'est installée avec la famille royale depuis leur interview vérité accusatrice avec Oprah Winfrey.