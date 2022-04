Meghan Markle aux Pays-Bas : chic en blanc, un luxueux look inspiré de Kate Middleton ?

Un ensemble veste et pantalon Valentino à plus de 3800 euros, un manteau camel en cashmere Max Mara à plus de 3700 qu'elle ne portrait même pas. Meghan Markle a opté le grand luxe pour son grand retour en Europe.

Ce vendredi 15 avril 2022, l'Américaine de 40 ans a accompagné son époux le prince Harry à La Haye (Pays-Bas) pour une réception donnée à la veille du lancement de la cinquième édition des Invictus Games. Cette compétition sportive internationale réservée aux militaires, actuels ou anciens, en situation de handicap a été créée par le prince Harry. Ce grand évènement se déroule du 16 au 22 avril.

Reçus notamment par le maire de La Haye Jan van Zanen et le président des Invictus Games, Mart de Kruif, Meghan Markle et le prince Harry ont reçu un accueil particulièrement chaleureux, eux qui étaient passés quelques heures auparavant par l'Angleterre pour rendre visite à Elizabeth II. La monarque qui fêtera dans quelques jours ses 96 ans est affaiblie depuis qu'elle a été touchée par la Covid-19, au point qu'elle a été contrainte d'annuler sa participation aux célébrations de Pâques, une première en plus de cinquante ans.

Le retour de Meghan Markle en Europe était bien évidemment scruté de très près par les médias britanniques. La duchesse de Sussex n'avait plus remis un pied sur le Vieux continent depuis son départ fracassant il y a deux ans et demi et le Megxit. Installée en Californie avec le prince Harry et leurs deux enfants Archie (3 ans le 6 mai prochain) et Lilibet (10 mois), l'ancienne star de la série Suits s'est montrée très discrète ces derniers temps.

Très rapidement, le Daily Mail a comparé le look blanc de Meghan Markle à celui que Kate Middleton portrait lors de sa récente tournée dans les Caraïbes avec son époux le prince William. Le 23 mars dernier, le duc et la duchesse de Cambridge avaient visité l'hôpital de Spanish Town en Jamaïque. A cette occasion, Kate Middleton portrait un ensemble blanc associé à un top orange. Contrairement à elle, Meghan Markle semblait ne pas porter de top sous sa veste blanc aux boutons croisés Valentino. Il n'était du moins pas apparent si il y en avait un.

Alors, préférez-vous le look blanc de Meghan Markle ou celui de Kate Middleton ?