Kate Middleton sublime aux couleurs de la Jamaïque, le prince William s'éclate dans un bobsleigh

Le grand voyage continue ! Kate Middleton et le prince William sont actuellement en pleine tournée officielle, aux Caraïbes, dans le cadre du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, soit ses 70 ans de règne. Pour renforcer les liens entre l'Angleterre et les pays du Commonwealth, la duchesse et le duc de Cambridge ont chargé le programme et ce quatrième jour n'a pas dérogé à la règle. Après avoir profité des saveurs et des sonorités du Belize, où ils ont allègrement dansé au rythme des maracas, le duc et la duchesse de Cambridge ont repris l'avion en direction de la Jamaïque.

Et c'est ainsi qu'ils ont débarqué à Kingston, le mardi 22 mars 2022. Et qui dit changement d'air dit changement de tenue. Kate Middleton, aperçue à l'aéroport de Belize City avec un élégant pantalon blanc et une veste orange, est arrivée en Jamaïque, sur le tarmac de l'aéroport Norman Manley, dans une sublime robe jaune signée Roksanda. Robe qu'elle a conservée, d'ailleurs, pour visiter la King's House dans la foulée, la résidence officielle de Sir Patrick Allen, gouverneur général de la Jamaïque, et de son épouse Patricia Allen. Mais après l'effort... le réconfort.

Kate et William ont effectivement terminé la journée, avec un immense sourire aux lèvres, du côté de Trench Town. Trench Town est connu pour être le berceau de la musique reggae. Bob Marley citait les lieux dans son célèbre titre No Woman No Cry. C'est pourquoi les parents de George, Charlotte et Louis ont à nouveau dansé, au rythme des djembés cette fois-ci. Ils ont également rencontré l'équipe nationale de bobsleigh, les stars sportives Raheem Sterling et Leon Bailey, puis ont assisté à un match de football... auquel le prince William s'est joint.

Pour applaudir son cher et tendre, Kate Middleton avait à nouveau changé de tenue - trois en une journée ! Elle avait quitté la fameuse robe jaune, assortie au drapeau de la Jamaïque, pour en enfiler une autre, de couleurs turquoise et corail - il s'agirait d'une création Willow Hilson, vintage, qui coûterait environ 440€. En guise de joli clin d'oeil aux artisans locaux, elle avait accessoirisé cette tenue avec un bracelet imaginé par la créatrice jamaïquaine Lashawndla Bailey-Miller. Vivement la suite...