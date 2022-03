Kate Middleton et William bientôt séparés de leurs enfants : départ imminent, pour une semaine à 7000 km...

Le programme de Kate Middleton et William dans les Caraïbes est bien rempli : au Bélize, les Cambridge "visiteront des sites mayas historiques et célébreront la riche culture de la communauté Garifuna tout en explorant la biodiversité du pays", a annoncé Kensington. En Jamaïque, le couple se renseignera sur les forces de défense de l'île tout en festoyant avec des musiciens locaux. Dans les Bahamas, le prince William et son épouse parcourront plusieurs îles et auront droit à une parade de rue traditionnelle. "Leurs Altesses Royales souhaitent en savoir plus sur l'impact de la pandémie dans les Caraïbes et sur la manière dont les communautés se sont unies pour relever les défis auxquels elles ont été confrontées."

D'autres voyages royaux sont prévus dans les prochains mois pour célébrer le jubilé de platine d'Elizabeth II et renforcer les liens des pays membres du Commonwealth avec la monarchie britannique. A défaut de pouvoir se déplacer à l'étranger, la souveraine de 95 ans envoie plusieurs de ses descendants la représenter : le prince Edward et son épouse la comtesse Sophie de Wessex se rendront dans les Antilles en avril, avec des stops à Antigua-et-Barbuda, Grenade, St Lucie, St Vincent et les Grenadines. Le prince Charles et Camilla sont prochainement attendus en Irlande et la princesse Anne en Nouvelle-Guinée. Autant de voyages qui surviennent quelques mois après que la Barbade a quitté le Commonwealth pour devenir une république indépendante.

Les festivités du jubilé se poursuivront début juin au Royaume-Uni avec plusieurs événements majeurs, auxquels les membres de la famille royale prendront part. La venue du prince Harry et Meghan Markle reste en revanche incertaine...